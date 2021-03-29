تطوير شكل وأداء تطبيق سبوتيفاي لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب تشغيل الموسيقى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طورت شركة خدمة بث الأغاني والموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي شكل وأداء تطبيق سبوتيفاي لأجهزة الكمبيوتر المكتبي وموقع ويب تشغيل الموسيقى.



وأضافت الشركة خاصية تنزيل التسجيلات على أجهزة الكمبيوتر لمشتركي الخدمة الممتازة مدفوعة الأجر حتى يمكن إعادة الاستماع إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن سبوتيفاي أعادت تصميم موقع الويب وتطبيق الكمبيوتر المكتبي ليشبه التطبيق الخاص بالأجهزة المحمولة، بحيث يكون استخدام منصة سبوتيفاي عبر مختلف الأجهزة مريحا، بحسب بيان صادر عن شركة سبوتيفاي.

وبسطت سبوتيفاي خطوات إنشاء قائمة تشغيل الأغاني وأضافت المزيد من أدوات التحكم لمستخدمي تطبيق الأجهزة المكتبية وموقع الإنترنت، مثل القدرة على إضافة توصيف نصي مع ملف الموسيقى وتحميل الصور وسحب الأغاني الجديدة لإضافتها إلى قائمة التشغيل.

وقالت سبوتيفاي "نختبر ونطور الخدمة ونضيف خصائص جديدة باستمرار... منذ فترة طويلة أدركنا أن تطبيق الكمبيوتر المكتبي لم يتطور والآن جاء وقت تغييره".

كما أضافت سبوتيفاي اختصارات جديدة يتم تشغيلها عبر لوحة المفاتيح لتسهيل تنفيذ الكثير من المهام. ويمكن لستخدمي الكمبيوتر الشخصي الضغط على مفتاحي كونترول وعلامة الاستفهام ومستخدمي أجهزة ماك مفتاحي كوماند وعلامة الاستفهام لعرض قائمة كاملة بالأوامر المتاحة.

جاءت هذه الأنباء بعد حوالي شهر من عقد شركة سبوتيفاي مؤتمرا للكشف عن عدة تطورات، من بينها خطط لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات تسمى هاي فاي لسماع تسجيلات فائقة الجودة في وقت لاحق من العام الحالي ونشرها في أكثر من 80 دولة