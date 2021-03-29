من اليوم ولمدة 5 أيام... إضراب لمهندسي المنشآت العامة في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشرته عمادة المهندسين التونسيين على صفحتها بموقع "فيسبوك" فقد نفذ المهندسون إضرابا غيابيا، استجابة لدعوة من العمادة.

وقالت العمادة في منشورها: إضراب مع تجمع احتجاجي بنهج كمال أتاتورك أين تتواجد العديد من الإدارات المركزية ذات الكثافة الهندسية من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار.

وعللت عمادة المهندسين قرارها بالإضراب، بعدم إيفاء الحكومة بتعهداتها المثبتة بمحضر جلسة بتاريخ 16 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت الحكومة التونسية قد تعهدت بناء على طلب عمادة المهندسين بسحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون إستثناء.

وكانت عمادة المهندسين التونسيين قد نشرت على صفحتها بموقع "فيسبوك" دعوة لبدء الإضراب اليوم.

ويتمثل الإضراب في الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، مع عدم الاستجابة لأي نوع من الاتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.