النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت النيابة المصرية في

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منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إن الثمانية أشخاص المقبوض عليهم، هم سائقي القطارين رقمي 157 (مميز) و2011 (إسباني) ومساعديهما، بالإضافة إلى مراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط، ومراقبين بالقسم.

وأوضح النائب العام المصري أن الثمانية أشخاص سيحبسون احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ملابسات تصادم القطارين.

وتابعت النيابة العامة المصرية بيانها بقولها "كانت النيابة قد تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غربي مركز طهطا بمحافظة سوهاج ظهيرة يوم الجمعة، وخلصت إلى تصور مبدئي حول الحادث".

وأوضحت حول تصورها المبدئي بقولها "اصطدم القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز، أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها".

وأضافت بقولها "وهذا ما أحدث وفاة 18 شخصا وإصابة 200 آخرين بينهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة".

واستمرت بقولها "واستمعت النيابة العامة إلى شهادات 133 مصابا، منهم مودعون بالمستشفيات وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات الحادث، كما استمعت إلى شهادة 10 مسؤولين بالهيئة القومية للسكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين، وشهادة عامل المزلقان وبديله وخفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسيريين بالقطاري واثنين من القانطين بمحيط موقع الحادث".

كما أجرت النيابة العامة، بحسب بيانها، محاكاة لسير القطارين في محطة سكة حديد المراغة، وفعلت في إحداها جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC)، لبيان مدى سلامة فعاليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية، وأوقفت في المحاكاة الثانية جهاز الإنذار.

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كما لفتت الانتباه إلى أن النيابة استمتعت إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا والمراغة، لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز، حتى اصطدام القطار الآخر به.

وأردفت بقولها "ورد إلى النيابة نتائج تحاليل أجريت لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعينين بالبرجين، لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة".

كما شاهدت النيابة العامة مقطعا مرئيا للوحة التشغيل والتحكم الرئيسية في أسيوط، لتوضيح إضاءات الأبراج في المساحة ما بين موقع توقف القطار المميز وقدوم القطار الإسباني.

وكلفت النيابة العامة لجنة خماسية بتوضيح إذا ما كانت تلك المنطقة التي وقع فيها الحادث، من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات أو مناطق التقاطر الكهربائي، ومدى خضوعها للقرار السابق من الهيئة بشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء من الخطوط غير المجهزة بتلك النظم.

وفي نهاية البيان، طالبت النيابة العامة المصرية الكافة بالالتزام بما أعلنته في السابق، من حظر تداول أي معلومات أخرى تنسب إليها بشأن الحادث.

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وتصادم ظهر الجمعة الماضية، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".

يتبع...