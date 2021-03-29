بتكلفة 1.1 مليار دولار... دبي تعتزم تحويل النفايات إلى طاقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشركة في بيان، إنها دخلت في شراكة مع ائتلاف يضم "دوبال القابضة"، و"إيتوشو"، اليابانية و"هيتاشي زوسن إنوفا"، ومقرها سويسرا، ومجموعة "بيسيكس" البلجيكية ومجموعة "تِك جروب" المحلية للتشييد لإنشاء إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة.

وسيتولى ائتلاف الشركات بناء المشروع وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال البيان: "سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان (حي بإمارة دبي)، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة".

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.