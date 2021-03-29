اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بأن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيستقبل نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري لعقد اجتماع ثلاثي، حسبما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية.

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وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية وستمهد لاجتماع الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن تضامنا مع مصر في كارثة تصادم قطاري سوهاج.

وغرد الكاظمي عبر "تويتر" معزيا مصر في مصابها وقال: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق، كان مصدر حكومي عراقي قد كشف لوكالة "سبوتنيك"، عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الجاري لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

وقال المصدر إن القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتا إلى أن جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو إعلاء المشرق الجديد الذي أعلن عنه الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك.