شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالا هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" صباح اليوم الاثنين، أنه جرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان ولى العهد السعودى، حول قرب إطلاق المملكة العربية السعودية لكل من مبادرتى "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئى فى المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين فى التصدى لها من خلال أضخم برنامج تشجير فى العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن شكره لولى العهد السعودى على مبادرته واستعداد مملكة البحرين لدعم وتأييد كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.