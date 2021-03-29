شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية حصول مرضى نقص المناعة على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول مرضى نقص المناعة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنمرضى نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضين للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد.
وأشارت إلى أنه يُمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، مع الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية.
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