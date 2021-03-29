شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ما حكم لعب «البلوت» إذا لم يشتمل على أمر محرم ولم يُله عن واجب؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، إنه لا يجوز لعب البلوت إذا كان بمبالغ نقدية على سبيل التعويض. وأوضح الشيخ الخثلان، أنه إذا أعطى المهزوم مبالغ نقدية للفائز في اللعبة، فتعد هذه الحالة مقامرة وميسرًا وهو أمر مُحرم. وأضاف أنه يجوز لعب البلوت في حال كان اللعب بدون عوض، ولم يُلهِ عن أمر واجب، ولم يُوقع في أمر محرم، موضحًا أن الأصل في هذه الحالة الإباحة كسائر الألعاب المُلتزمة بالضوابط السابقة.

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