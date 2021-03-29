هل سيتم اعتماد لقاحات جديدة ضد «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير مركز اللقاحات في وزارة الصحة الدكتور سامي المدرع، أن المملكة تتجه لاعتماد لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا.
وأوضح “المدرع” أنه سيتم اعتماد لقاحات جديدة، بعد إجراء هيئة الغذاء والدواء التجارب اللازمة، وإثبات فعاليتها ومأمونيتها – وفقاً لـ”البلاد”-.
وأشار إلى أن مواقع لقاح “اكسفورد استرازينيكا” في المملكة أكثر من مواقع لقاح “فايزر بيونتيك” ويرجع ذلك للاختلاف في إجراءات الإمداد والحفظ.
ولفت إلى أن اللقاحات المتوفرة في المملكة جميعها آمنة وفعالة وتعطي المطعمين نفس الفائدة.
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