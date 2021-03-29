تعرف على علاقة الأطفال بمستويات شرب القهوة لدى النساء الحوامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توصل باحثون في المعهد الوطني لصحة الأطفال والتنمية البشرية في أمريكا إلى معلومات مثيرة حول علاقة الأطفال بمستويات شرب القهوة لدى النساء الحوامل.



وحلل العلماء بيانات أكثر من ألفي امرأة بين الأسبوع الـ8 إلى الـ13 من الحمل كن يتمتعن بصحة جيدة من غير المدخنات.

وتبرعت النساء بين الأسبوع 10 و13 من الحمل بعينات دورية من الدم، حيث تم فحصها للبحث عن محتوى الكافيين والباراكسانتين، وهو مركب ينتج في الدم بسبب القهوة، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت طبيبة العلوم الطبية وأحد مؤلفي الدراسة، كاثرين جرانتز، إن نتائج البحث أظهرت أنه أثناء الحمل يجب الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التخلص منها تماماً.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي يستهلكن حوالي 50 ملليجرام من الكافيين في اليوم (ما يعادل نصف كوب من القهوة) أنجبن أطفالاً أخف 66 جراماً من اللائي لم يستخدمن القهوة على الإطلاق، بحسب الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

ووفقاً للعلماء، يتسبب الكافيين في تضييق الأوعية الدموية في المشيمة، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويبطئ نموه.

كما يعتقد الباحثون أن هذه المادة يمكن أن تعطل عمل هرمونات التوتر لدى الطفل، مما يعرضه لخطر زيادة الوزن السريع والسمنة بعد الولادة، كما تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري في المستقبل.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنه حتى تناول الكافيين بشكل معتدل، يمكن أن يؤدي إلى خطر تأخر النمو داخل الرحم.