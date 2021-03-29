ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "النشرة" اللبناني، ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 400 ليرة و98 أوكتان 500 ليرة و​المازوت​ 500 ليرة، وقارورة ​الغاز​ 400 ليرة.

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وعقب هذا الارتفاع أصبح سعر بنزين 95 أوكتان: 39700 ليرة، وسعر بنزين 98 أوكتان: 40900 ليرة، كما أصبح سعر المازوت: 28000 ليرة.

يشار إلى أن أسعار المحروقات تشهد زيادة تكاد تكون كل أسبوع، على وقع ما يعيشه لبنان منذ 2019 من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19.2% في 2020، فيما تجاوزت نسبة التضخم 112 % وساد الفقر على نطاق واسع.

وبحسب البنك الدولي، يعيش 45% من السكان في لبنان تحت خط الفقر، و22% تحت خط الفقر المدقع.

وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، ودفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ آذار/مارس 2020.

وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لبنانية (نحو 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.