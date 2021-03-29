هل تشهد الكويت تمديد الحظر في رمضان؟

دبي - محمود عبدالرازق - من المفترض أن يستعرض مجلس الوزراء الكويتي تقريراً حول تطورات وباء كورونا في البلاد، يتضمن أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وأعداد دخول مرضى كورونا إلى العناية المركزة، التي ستعتبرها السلطات الصحية مؤشراً أساسياً لطلب تمديد الحظر المطبق حاليا ليستمر خلال شهر رمضان، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن: "قرار تمديد الحظر خلال شهر رمضان سيتخذ هذا الأسبوع"، موضحة أن "تقرير السلطات الصحية المفصل الذي ستقدمه إلى مجلس الوزراء يشير إلى تقاعس في تطبيق الاشتراطات الصحية في شتى أنحاء البلاد، إضافة إلى الحاجة لتطبيق الحظر خلال فترة الليل بعد رصد تجمعات كثيرة في الدواوين".

من جانبه، أكد عضو لجنة اللقاحات خالد الجارالله أن العدوى لا تزال نشطة في جميع المحافظات وفق المسح العشوائي لفرق الترصد الوبائي، مع استمرار مظاهر عدم التزام البعض بالتوجيهات.

ولفت الجارالله إلى ما نقلته صحيفة "الأنباء" أن هناك ‏مؤشرات لاستمرار الحظر إلى ما بعد رمضان، مشيرا إلى أن احتكار إمدادات اللقاحات المعتمدة من الدول المنتجة يبطئ عملية التطعيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند قد أعلن أمس تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 228299 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 1286 حالة.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الكويت، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، لمدة 12 ساعة يوميا، يبدأ من الـ5 مساء وحتى الـ5 صباحا لمدة شهر كامل.