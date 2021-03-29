بسبب عدم إقراره الموازنة.. الصدر يتهم "النواب العراقي" بتناسي معاناة الشعب

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تدوينة له اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذر زعيم التيار الصدري من "مغبة" تأجيل التصويت على الموازنة.

ودعا الصدر إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون بأسرع وقت، مشددا على ضرورة الإحساس بمعاناة الشعب.

وقال: "مرة أخرى نرى مجلس النواب قد عجز عن التصويت على الموازنة بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية والقومية، متناسين معاناة شعبهم".

ونصح الصدر مجلس النواب العراقي قائلا: أنصح بتناسي خلافاتهم وإقرارها بأسرع وقت، وأحذرهم من مغبة التأجيل.

ووجه الصدر الشكر لكتلة "سائرون" البرلمانية، على ما بذلوه، مطالبا إياهم بالمزيد، على حد تعبيره.

وكانت جلسات إقرار الموازنة قد شهدت نقاشات طويلة، كان آخرها الأسبوع الماضي حين قرر مجلس النواب تأجيل التصويت عليها إلى بداية الأسبوع الحالي، حيث أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس "أنه بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 مارس/آذار الجاري".

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينية، بالإضافة إلى ذلك هناك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسبق أن رجح الأمين العام لحزب بيارق الخير، النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، يوم أمس، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 "أمس الأحد"، لافتا إلى أن البرلمان من المرجح أن يصوت بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري، ملمحا إلى خلافات بين الكتل السياسية حول الموازنة.