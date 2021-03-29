بدء قطر السفينة الجانحة في قناة السويس بعد نجاح تعويمها واستئناف الملاحة خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السفينة "إيفن جيفن" استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم".

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وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يعلن عن تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد قليل.

وأكدت المصادر، نجاح مهمة التعويم وبدء قطر السفينة ومن المرتقب استئناف حركة الملاحة في قناة السويس خلال ساعات.

كان مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش قال يوم الأحد، إن "السلطات المصرية ستحاول (ليل الأحد/الاثنين) استغلال المد العالي حيث يرتفع مستوى المياه 60 سم عن المعدل لتحريك السفينة وسحبها بالقاطرات إلى أقرب عمق أكبر".

كانت السفينة "إيفر جيفن"، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والحفر يوم الأحد لتعويم السفينة التي تسد الممر المائي المزدحم.