خبير يكشف تأثير عمليات تكريك السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد توفيق، أن هيئة قناة السويس لم تتعرض لحادثة واحدة طيلة السنوات الماضية، وهذا دليل على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها القناة في تلافي أي أخطاء، أو التعامل مع الأزمات.



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وأوضح أن "الهيئة تتعامل مع حادثة جنوح السفينة بحساسية شديدة، نظرا لأهمية القناة بالنسبة للعالم، مشيرا إلى أن "التكريك حول السفينة الجانحة يتم بطريقة آمنة تماما وغير مؤثر على الأنفاق"، وفقا لموقع "المصري اليوم".

ونوه بأن "التكريك يتم بعمق القناة، خلاف أن هذه المنطقة لا يتواجد فيها أنفاق على الإطلاق".

كانت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والحفر يوم الأحد لتعويم السفينة التي تسد الممر المائي المزدحم.