كيف أنقذت مصر 60 ألف رأس ماشية عالقة في قناة السويس؟

دبي - محمود عبدالرازق - كانت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.

وبحسب وزير الزراعة المصري، يوجد 5 سفن تحمل رؤوس ماشية وأغنام، بإجمالي 60 ألف و400 رأس.

وكشفت وزارة الزراعة المصرية، أن وزير الزراعة تواصل مع رئيس هيئة قناة السويس وعرض عليه المساعدة ووضع كل إمكانيات الوزارة تحت أمر هيئة قناة السويس. مشيرة إلى أنها أرسلت 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وقاموا بفحص المواشي وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة.



وأكدت الوزارة أن كل تلك الخدمات قدمت إلى سفن الماشية مجانا من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة.