وكالة: مشكلة جديدة تعطل تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البيان، "محاولات أخرى لتعويم السفينة ستستمر هذا المساء، متى تكون القاطرة في وضع آمن إلى جانب 11 قاطرة أخرى موجودة بالفعل في الموقع".

وأضاف أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول 30 مارس/آذار.

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في غضون ذلك، تواصل فرق الإنقاذ في القناة جهود التكريك والقطر اليوم لتعويم إيفر جيفن التي تسد الممر المائي المزدحم، لكن مصدرين قالا إن "الجهود تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة".

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، إن "الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا، وإن أعمال التكريك والشد بالقاطرات ستستمر على مدار الساعة وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح"، وفقا لرويترز.

كانت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، قد علقت في قطاع جنوبي من قناة السويس قبل أكثر من خمسة أيام وسط رياح قوية، مما عطل حركة الشحن العالمية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وهناك أكثر من 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة.