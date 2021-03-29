شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وليتوانيا تبحثان التعاون فى التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، مع رئيس مكتب تمثيل ليتوانيا لدى فلسطين السفير فرتاس بنكايتيس، سبل تعزيز التعاون المشترك في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.

وأشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية -خلال لقائهما اليوم الأحد في رام الله- بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وليتوانيا، مثمنة دعم ليتوانيا المتواصل للقضية الفلسطينية.

وتطرقت الوزيرة -حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى أبرز المحاور التي تعمل عليها وزارة شؤون المرأة حاليا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، وبالتعاون مع كافة الشركاء، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية مع كافة المؤسسات لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات، مقدمة لمحة عن عمل الوزارة على السياسات والقوانين التي تهدف إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومناهضة العنف ضد المرأة.

من جهته، أكد سفير ليتوانيا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارها في دعم المشاريع التطويرية والتنموية في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في فلسطين، متعهدا بأن تكون فترة وجوده في فلسطين هي فترة لتعزيز العلاقات بين البلدين.