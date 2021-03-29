شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يتباهى بتركيب أجهزة حكومية على مركبته الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول، أحد الأشخاص يقوم بتركيب أجهزة حكومية على مركبته الخاصة، ونشر ذلك والتباهي به عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً القوانين والأنظمة بالرياض. وطالب متداولو المقطع من إدارة المرور والجهات المعنية اتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون حيال الشخص المخالف وفقا للنظام.

كانت هذه تفاصيل خبر سائق يتباهى بتركيب أجهزة حكومية على مركبته الخاصة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.