كشف حقيقة اندلاع حريق بمطار القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بأنه "لا صحة لما يتداول من صور لحريق بمطار القاهرة الدولي"، وتابع "كل ما يحدث هو مجرد أكاذيب الغرض منها البلبلة وإثارة القلق لدى المواطنين".

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ومن جانبه أوضح الإعلامي أحمد موسي، أن أصل الصورة المتداولة في اليمن من يوم الاثنين الماضي، مردفا "هذه مخططات أهل الشر".

وتصادم ظهر الجمعة الماضية، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".

وبعد حادث القطار بساعات، أفادت وسائل إعلام مصرية، فجر أمس السبت، بانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق، بمنطقة جسر السويس شرقي القاهرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار جسر السويس إلى 25 قتيلا، بعد استخراج جثث جديدة، وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار منطقة جسر السويس شرقي القاهرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة بعض سكانه.