تركي آل الشيخ يقرر التبرع لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وتقدم تركي آل الشيخ العزاء لأسر الضحايا عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قائلاً: "لقد تألمت كثيرًا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم".

وتابع: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا إللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل علي المصابين.. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء".

وتصادم ظهر الجمعة الماضية، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".