شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كلاب كادت تفترس طفلة أمام باب منزله بإحدى المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر محاولة كلاب ضالة افتراس طفلة أمام منزلها في إحدى المناطق.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، طفلةً تلعب أمام باب منزلها وفجأة ظهرت مجموعة من الكلاب وحاولت افتراسها، إلا أنها نجت بفضل الله.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، بدقة تحديد مكان أو توقيت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.