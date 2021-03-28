سوريا تسعى إلى نشر لعبة كرة اليد الشاطئية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار أمين سر لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد السوري لكرة اليد، حسين غالية، لوكالة "سبوتنيك"، إلى وجود توجه لدى الاتحاد الجديد إلى تفعيل لجان كرة اليد الشاطئية، لافتاً إلى أنه منذ الاجتماعات الأولى جرى الاتفاق على إقامة أنشطة وفعاليات تساهم بنشر اللعبة في سوريا.

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وتختلف كرة اليد الشاطئية عن اللعبة العادية التي تجري بالصالات، فيما يتعلق بعدد اللاعبين وقياس الملعب، كما تتطلب الشاطئية ملاعب رملية بطول 27 م وعرض 12م. بطولة حمص للكرة الشاطئية

وأوضح غالية أنه بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الرياضي العام في حمص واللجنة الفنية، أقيمت البطولة في إحدى المنشآت بعد إحضار التجهيزات اللازمة.

وأضاف "تواصلنا مع اللجان الفنية الفرعية بعدد من المحافظات للاشتراك بالبطولة، وجرى الاتفاق على أن تلعب أربعة أندية فيها".

وبين غالية أن البطولة سارت بشكل جيد وشهدت تنافسية بين الأندية، مؤكداً العمل على إقامة بطولات أخرى، وليس من الضروري أن تقام على الشواطئ حيث من الممكن تحضير ملاعب رملية للتدرب وإقامة البطولات.

ويساعد الاتحاد الآسيوي الدول التي تقيم مثل هذه الأنشطة والبطولات، من أجل تشجيع الاتحادات الرياضية على نشر هذه اللعبة والتوسع بها.

خطوات لنشر الكرة الشاطئية في سوريا

وذكر أمين سر لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد السوري لكرة اليد لـ "سبوتنيك" أنه يجري العمل على نشر اللعبة في البلاد عبر العديد من الخطوات منها؛ إقامة دورة ودية لمنتخبات المحافظات للناشئات ثم للسيدات والرجال.

وأضاف غالية "كما أقام الاتحاد محاضرات ودورات للاعبين والمدربين في ختام عدد من البطولات، وكان آخرها باللاذقية بهدف التعريف بكرة اليد الشاطئية وقوانينها وكل ما يتعلق بها".

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كوادر الكرة الشاطئية والصعوباتوأوضح غالية لـ"سبوتنيك" أن اتحاد كرة اليد يعمل على تأهيل الكوادر من أجل خدمة اللعبة، حيث ستقام استقام دورات تدريبية في دمشق وغيرها من المحافظات لاستقطاب عدد من الكوادر ليكونوا حكام ومدربين بكرة اليد الشاطئية.

وتابع غالية "هناك توجه في لجنة الكرة الشاطئية والاتحاد لتكثيف دورات التدريب والتحكيم لزيادة عدد الكوادر الخاصة باللعبة".

وأشار غالية إلى أن الصعوبات فيما يتعلق بإقامة البطولات والأنشطة تتعلق بقلة الملاعب والإمكانات، لافتاً إلى أن الأمور تتجه نحو الأفضل رغم هذه الأمور.

وسبق أن أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سوريا تشكيل اتحاد جديد لكرة اليد برئاسة محمد غازي، الذي أكد عبر تصريحات لوسائل إعلام العمل على نشرة كرة اليد وتطويرها خلال الفترة القادمة.