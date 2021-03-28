الإمارات تبعث برسالة إلى مصر حول أزمة قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وأثنت الإمارات على الجهود التي تقوم بها مصر في التعامل مع "الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

Suez Canal Authority

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تقدير الإمارات البالغ "للعمل الدؤوب" الذي تقوم به السلطات المصرية لإنهاء هذه الأزمة والمحافظة على استقرار ممرات التجارة المائية.

وشددت على تضامنها الكامل مع مصر في هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الجانب.

أغلقت قناة السويس منذ يوم الثلاثاء، عندما جنحت سفينة الحاويات البالغ وزنها 224 ألف طن وطولها 400 متر، في طريقها من الصين إلى هولندا وسط رياح قوية وعاصفة رملية أثرت على الرؤية، وقد بذلت عدة محاولات لتحريكها، وزحزحت السفينة قليلا يوم الجمعة.

وأثار الحادث ردود فعل دولية على المستويين الرسمي والخاص، حيث تسبب الانسداد في ازدحام مروري ضخم لأكثر من 300 سفينة على طرفي القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، وتأخيرات كبيرة في تسليم النفط والمنتجات الأخرى.

وفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن هناك نحو 9.6 مليار دولار من حركة المرور البحرية اليومية أوقفتها سفينة الحاويات الضخمة التي استقرت في قناة السويس.