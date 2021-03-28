رئيس قناة السويس: نزيل جوانب المجرى الملاحي لتسهيل تعويم السفينة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ربيع إن العمل يجري حاليا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة، والتكريك للوصول بها إلى عمق ١٨ مترا لتسهيل عملية تعويم السفينة.

وأوضح أن عملية التكريك بصورة أساسية تتم بواسطة الكراكة "مشهور" بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأكد رئيس الهيئة أن عملية مسح الأعماق وقياسها تتم بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية.يذكر أن مهام الحفارات الأرضية تتعدد لتشمل الحفر أمام مقدمة السفينة من جهة الأرض وتعميق وتوسيع مسطح مائي داخل الأرض لتسهيل سحب السفينة، وكذلك إزالة الآثار الناجمة عن الحادث.