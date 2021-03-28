صحيفة: أزمة قناة السويس تهدد حياة آلاف الماشية العالقة في 10 سفن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإن المنطقة المحيطة بالقناة تحولت إلى زحام مروري شديد بعد أن جنحت سفينة الشحن "إيفر جيفين" في مجرى القناة يوم الثلاثاء الماضي.

Suez Canal Authority

وأصبحت السفن المحملة بشحنات تقدر بملايين الدولارات غير قادرة على الوصول إلى وجهاتها، وهو ما أثر على خطوط الإمداد الرئيسية للشركات الكبرى مثل إيكيا.

وبحسب الصحيفة فإن البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرج" تشير إلى أن ما يزيد عن 10 سفن محملة على الأرجح بالأغنام عالقة في القناة، ومحيطها.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب في وضع مأساوي نظرا لأن الطعام والماء المخصص للماشية قد ينفد، خاصة وأن عملية تحريك السفينة العالقة في القناة قد يستغرق وقتا.

وقال بوب بيشوب رئيس رابطة مصدري الماشية في الولايات المتحدة إن السفن تحصل بشكل عام على طعام إضافي يكفي لمدة يومين أو ثلاثة.

ورأت الصحيفة إلى أن هناك سباق مع الزمن لإنقاذ الآلاف من رؤوس الماشية العالقة في هذه السفن في ظل توقف الملاحة البحرية في مجرى قناة السويس.