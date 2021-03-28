بعد انهيار عقار جسر السويس... الحكومة المصرية تتخذ قرارا خاصا بالمنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري بموقع "فيسبوك" أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اتخذ قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، في منطقة جسر السويس.

وأوضح البيان أن الهدف من القرار هو التأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة في المنطقة وحالتها وتحديد مدى سلامتها.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى تشكيل اللجنة، المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

كما تضم اللجنة ممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، انهار عقار مكون من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، بسبب وقوع انفجار في مصنع بالعقار، الأمر الذي تسبب في مصرع 25 شخصا وإصابة آخرين.