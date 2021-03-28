سفير الإمارات لدى تل أبيب يوجه رسالة لإسرائيل في عيد الفصح

دبي - محمود عبدالرازق - ويحتفل اليهود في العالم بعيد الفصح الذي يؤرخ لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر، منذ أمس السبت، وتستمر الاحتفالات لمدة أسبوع.

وقال آل خاجة في تغريدة بحسابه على تويتر: "في أسبوع الفصح هذا، لنحتفل جميعا بالمثل العالمية للحرية والبدايات الجديدة المفعمة بالأمل".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفرح من أجله ونتطلع إليه، عيد فصح سعيد. نلتقي في القريب يا إسرائيل".

ومطلع مارس/آذار الجاري، قدم محمد محمود آل خاجه، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

والتقى آل خاجة لاحقا بعدد من المسؤولين في إسرائيل بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يعود إلى الإمارات، لحين إنهاء الترتيبات في إعداد مقر السفارة والمسكن الذي سيقيم فيه.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.