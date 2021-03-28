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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 49,381 مركبة إضافية من تويوتا.. خطر يهدد حياة الركاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة استدعاء مركبات تويوتا لتشمل 49,381 مركبة إضافية من ماركات تويوتا “لاندكروزر/برادو/اف جي كروزر/فورتشنر/هايلكس/افالون/هياس/انوفا/كورولا”.
وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد، أن تاريخ إصدار المركبات من العام 2014 وحتى عام 2020
وأشارت وزارة التجارة، إلى أن سبب الاستدعاء وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
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