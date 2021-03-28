الإمارات تحدد مدة صلاة العشاء والتراويح في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" إن مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح تم تحديدها بما لا يزيد على 30 دقيقة، على ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد.

وأكدت على استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات مع عدم السماح بإقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها.

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وتشمل الإجراءات، إغلاق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

كما تشمل استمرار العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، والتشجيع على قراءة القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

وبالنسبة لصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية إنه سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات.

وحققت دولة الإمارات نجاحا كبيرا في حملة التطعيم ضد وباء كورونا، وحلت في المركز الثالث عالميا بعد كل من إسرائيل وجمهورية "موريشوس" الواقعة في المحيط الهندي.

ووفقا لمؤشر "أور وورلد إن داتا"، التابع لجامعة أكسفورد، والمختص في رصد إحصاءات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم، فإن قرابة 80 من بين كل من 100 شخص مؤهل في الإمارات، تلقوا جرعة لقاح واحدة ضد الفيروس.

وفي ظل تسارع وتيرة التطعيمات في الإمارات، بلغ إجمالي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الممنوحة نحو 7.8 ملايين جرعة.