مصر... أحد سكان عقار جسر السويس يروي كيف نجا من الموت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشاب المصري، سامح رمضان بلال، إنه اعتاد منذ زواجه على قضاء يومي الخميس والجمعة عند أسرته، هو وزوجته، في مركز السنطة بمحافظة الغربية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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وأضاف أنه تلقى اتصالا بينما كان في مسقط رأسه، من شقيقته المقيمة بالقاهرة تُبلغه بانهيار عقار في منطقة جسر السويس التي يعيش بها.

وأوضح أنه عندما شاهد صور العقار المنهار علم أنه، هو نفس العقار الذي يضم مسكنه.

وعلى الرغم من أن بلال وزوجته يعيشان حالة من الصدمة بسبب انهيار العقار ودمار كل تجهيزات شقتهم إلا أنهما يحمدان الله على نجاتهما من هذا الحادث.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، انهار عقار مكون من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، بسبب وقوع انفجار في مصنع بالعقار، الأمر الذي تسبب في مصرع 25 شخصا وإصابة آخرين.