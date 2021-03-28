شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمدد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لمنتصف مايو لمنع انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، الأحد، إن الأردن شهد خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، ما يعني وصول الأردن إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.

وذكر أن المعطيات تؤكد أن الأردن ما زال في مرحلة خطرة، تتطلّب أعلى درجات الحذر والالتزام.

وأشار إلى تجاوز الأردن حاجز المئة وفاة يومياً بين المصابين بالفيروس، وقرابة 10 آلاف إصابة ونسبة 20% من الفحوص الإيجابية، موضحا أن عدد المصابين الداخلين إلى المستشفيات يوميّاً يفوق عدد الخارجين منها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى الضعف؛ وهو ما يزيد من حجم الضغط على المستشفيات، ويرهق القطاع الطبّي.

وقال إن الحكومة الأردنية تعمل بجدّ واجتهاد من أجل حماية صحّة المواطنين وسلامتهم، التي هي على رأس أولويّات الحكومة، وبتوجيه مباشر من العاهل الأردنى عبد الله الثاني.

من جانب آخر، أعلن دودين، اليوم، تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار المقبل، في ضوء وصول الأردن لمستويات مقلقة من انتشار الوباء.

وقال دودين إن رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و27 الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لعام 2020، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 مايو 2021.

ويعني تمديد البلاغين العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر مايو المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً، ويستمرّ كذلك العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر مايو المقبل، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية.