بعد تحرير المقدمة والدفة... الكشف عن سبب إعاقة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن المصادر قولهم إن اتجاه الرياح سبب عدم نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس أمس، رغم زيادة عدد القاطرات.

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وأوضحت المصادر أن عملية التعويم نجحت في تحرير مقدمة ودفة السفينة، ولكن اتجاه الرياح كان معاكس لهم، فوقفت ضدهم في عملية التعويم، مما تسبب في عدم نجاحها لتحرير السفينة ككل وإعادة تعويمها مجددًا.

من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة، واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي.

مشيرا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.

الجدير بالذكر أنه في 23 آذار / مارس الجاري، علقت السفينة المملوكة لليابان "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 مترا وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طنا في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.