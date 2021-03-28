20 قتيلا من أنصار الله في مواجهات مع الجيش اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استهدفت صباح اليوم، تجمعاً لعربات تابعة للحوثيين في جبهة الأحَكوم جنوبي تعز، ما أدى إلى تدميرها ومقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين".

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وأشار إلى "إفشال محاولة للحوثيين مهاجمة مواقع للجيش في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رصدها".

وأكد "استمرار تقدم قوات الجيش في جبهتي الأحَكوم وحَيفان، باتجاه منطقتي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة "أنصار الله"، حول ما أورده الموقع التابع لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، مقتل 12 من جماعة الحوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، أثناء صد هجوم للجماعة في جبهة مَقبنة غربي تعز.

والخميس الماضي، قال الجيش إن قواته سيطرت على جبل العودين والمطاحن في مديرية مَقبنة غربي تعز، بعد استعادتها تلتي مغيديف والخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، إثر معارك أوقعت 16 قتيلاً من الحوثيين، بينهم قياديان وقناص، حسب المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.

وحققت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، الأحد الماضي، تقدما ميدانيا مماثلا حيث سيطرت على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان، خلال هجوم واسع على الحوثيين، وفقاً لوزارة الدفاع اليمنية.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.