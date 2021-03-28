حركة احتجاج دولية ضد قطر تجتاح أوروبا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ارتدى اللاعبون الدنماركيون قمصان تحمل شعار "كرة القدم تدعم التغيير" وهم يصطفون لالتقاط صورة قبل مباراة التأهل لكأس العالم ضد مولدوفا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن القمصان ستُعرض للبيع والأموال ستمنح للعمال المهاجرين في الدولة خليجية.

واحتج لاعبون من ألمانيا وهولندا أيضا في الأيام الأخيرة مع انطلاق جولة التصفيات الأوروبية لبطولة 2022، التي مُنحت استضافتها بشكل مثير للجدل قبل عقد من الزمن إلى قطر.

وارتدى لاعبو النرويج، بمن فيهم النجم المهاجم إيرلينج براوت هالاند، قمصانا تحمل شعار "حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب" قبل مباراتهم في جبل طارق يوم الأربعاء.

ثم اتخذ لاعبو ألمانيا إجراء مماثلا قبل مواجهة أيسلندا في اليوم التالي، واصطفوا بالقمصان التي كتبت عليها رسالة "حقوق الإنسان".

وقال ليون جوريتزكا لاعب وسط بايرن ميونيخ: "لدينا نهائيات كأس العالم المقبلة وستكون هناك مناقشات حول ذلك، أردنا أن نظهر أننا لا نتجاهل ذلك.لدينا نطاق وصول كبير، ويمكننا استخدامه لنضرب مثالا للقيم التي نريد أن ندافع عنها."

انضم المنتخب الهولندي قبل انطلاق المباراة أمام لاتفيا في أمستردام يوم السبت، لهذه الحملة وسط تساؤلات عما إذا كان اللاعبون، أو الاتحادات الوطنية، على استعداد لمقاطعة كأس العالم بالفعل.

تحدثت العديد من الأندية النرويجية بالفعل لصالح المقاطعة قبل تحرك منتخبها الوطني، ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد النرويجي لكرة القدم هذه القضية في مؤتمر خاص في يونيو/ حزيران.

أجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف الخاصة بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي تطلب برنامجا ضخما للبناء يعتمد على العمال الأجانب. وأعلنت هذا الشهر زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين.