الحكومة الأردنية تقرر تمديد حظر التجول الليلي وتحسم أمر صلاة التراويح

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "السوسنة" الأردنية إن رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين (26) و(27) الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، وحتى تاريخ 15/ أيار /2021.

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وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، صخر دودين، استمرار العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر مايو/ أيّار المقبل.

وبناء على القرار المذكور، فلن تكون هنالك صلاة تراويح في المساجد، حيث سيكون وقت صلاة العشاء مشمولا بالحظر الجزئي اليومي الذي يبدأ عند الساعة 7 مساء وينتهي عند الـ 6 صباحا.

يأتي ذلك على أن سيستمرّ العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر مايو/ أيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً.

إضافة إلى ذلك، فقد تقرر بأن يستمر العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، والتي تمّ تحديدها في البلاغ رقم (27) الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020، حتى تاريخ 15/ أيّار /2021.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الأردني، على قبول استقالة مسؤول حكومي عن ملف كورونا، وقبل المجلس استقالة أمين عام وزراء الصحة لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف كورونا، وائل الهياجنة، حسب عمون نيوز الأردن، وأثنى رئيس الوزراء بشر الخصاونة على جهود الهياجنة خلال الفترة الماضية.