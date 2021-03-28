"خرج عن حدود المباح"... النائب العام المصري يتخذ قرارا هاما بحق مدرس في جامعة القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر النائب العام المصري، اليوم، بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من قبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، ضد المدرس في جامعة القاهرة.

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وبحسب موقع "مصراوي"، فإن البلاغ المقدم موجه ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتم توجيه البلاغ بسبب إذاعة المدرس منشورات عبر صفحته في "فيسبوك" تضمنت إهانات للمجلس وسبا وقذفا لرئيسه وأعضائه "خرجت عن حدود النقد المباح"، بحسب المصدر.

يذكر أن، المجلس الأعلى للإعلام في مصر كان قد تقدم في بلاغ إلى النائب العام المصري ضد المدرس في جامعة القاهرة ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، الدكتور أيمن منصور ندا، بسبب منشوراته على "فسيبوك".

ونشر ندا سلسلة مقالات على صفحته الشخصية في "فيسبوك" انتقد فيها بعض أساليب العمل الإعلامي في مصر، الأمر الذي أثار استياء بعض الجهات وقطاعات العمل الإعلامي في البلاد.