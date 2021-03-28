تركي آل الشيخ يكشف السبب وراء مبادرة "صنع في السعودية"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن الهدف من تلك المبادرة هو "تعزيز ثقافة الولاء للمنتج الوطني ومنحه الأولوية في الشراء، وإبراز الصناعة الوطنية السعودية، ودورها في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأوضح تركي آل الشيخ أن تلك المبادرة تأتي "في ظل الرعاية الكريمة لسمو سيدي لتدشين البرنامج [ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان]".

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، قد أعلن، اليوم الأحد، برنامج "صنع في السعودية"، الذي يرعاه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف برنامج "صنع في السعودية" إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، وتم تصميمه بناء على دراسة لتجارية عدد من الدول التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحث مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، واعطاءه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات، بحسب ما قاله وزير الصناعة السعودي في فعالية افتراضية.

ويأتي إطلاق برنامج "صنع في السعودية" بعدما أعلن الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، عن قرب إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، ما يعزز توجه السعودية في حماية الأرض.