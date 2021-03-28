شكرا لقرائتكم خبر عن هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إدارة تطبيق توكلنا، اليوم الأحد، المستندات الثبوتية المعتمدة لدى التوكيل، بعد اعتماد الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية.
وتلقى حساب التطبيق على”تويتر” تساؤلا جاء فيه: “هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا».
وردت إدارة التطبيق بقولها: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.
هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدان في توكلنا ؟@TawakkalnaApp#تطبيق_توكلنا@Salha123417#الساحات_العربيه https://t.co/t6qGDQRNgG pic.twitter.com/XF1o0g5sIJ— صحيفة الساحات العربية (@alsahatnews) March 28, 2021
كانت هذه تفاصيل خبر هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.