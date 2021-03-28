الارشيف / اخبار الخليج

هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب

0 نشر
هيثم سليمان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا، اليوم الأحد، المستندات الثبوتية المعتمدة لدى التوكيل، بعد اعتماد الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية.

وتلقى حساب التطبيق على”تويتر” تساؤلا جاء فيه: “هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا».

وردت إدارة التطبيق بقولها: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا