شكرا لقرائتكم خبر عن هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا»؟.. التطبيق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا، اليوم الأحد، المستندات الثبوتية المعتمدة لدى التوكيل، بعد اعتماد الهوية الرقمية من قبل وزارة الداخلية.

وتلقى حساب التطبيق على”تويتر” تساؤلا جاء فيه: “هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في «توكلنا».

وردت إدارة التطبيق بقولها: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.