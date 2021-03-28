شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يشرح طريقة الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح برنامج “حساب المواطن” طريقة الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل، ضمن مصادرالمستفدين بدعم البرنامج.

وأشار البرنامج عبر “توبتر” اليوم الأحد إلى أنه يتم يتم الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل مرتين بالضغط على “إضافة دخل” واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” وتسجيل مصدرين مختلفين للدخل، الأول رخصة محل والثاني سجل تجاري وإضافة الدخل ثم حفظ.

جاء ذلك ردا على استفسار مواطن قال فيه: “عندي سجل تجاري ورخصة محل، هل لابد من الإفصاح عن السجل والرخصه معاً؟ تم الإفصاح عن السجل، ولكن عندما أريد أفصح عن رخصة المحل لا تظهر لي فراغات أو بيانات”.