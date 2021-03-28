قائد عسكري إيراني يكشف عن الخندق الأول في الدفاع عن بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، عن العميد كودرزي، تصريح له، في مقر "مقداد": إن قوات حرس الحدود هي الخندق الأول للدفاع عن حدود البلاد".

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وتابع العميد أحمد علي كودرزي:

إن قوات حرس الحدود بجهوزيتها وقدراتها العملانية العالية تتصدى للمعادين للثورة والمهربين والمسلحين الأشرار.

وأكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني على تقديم الخدمات من قبل قوات الحرس للمواطنين والقاطنين في الحدود خلال أيام عيد النوروز، معتبرا نجاح حرس الحدود بأنه نجاح لسكان الحدود ككل.

واستطرد قائد قوات حرس الحدود بقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بقوله: