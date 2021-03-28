"النواب المصري" يؤجل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "المصري اليوم"، تقدم طلب من 20 نائبا لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث قطار سوهاج، إلا أن رئيس المجلس حنفي جبالي قال إنه "من المستقر عليه في السوابق البرلمانية أنه لا يجوز مناقشة أي موضوع داخل المجلس أو لجانه النوعية يكون مطروح للتحقيقات في النيابة العامة أو الجهات القضائية إلا بعد انتهاء التحقيقات".

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وأوضح، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن ذلك يأتي "إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع جبالي: "رئيس الجمهورية قام بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للوقوف على ملابسات الحادث فضلا عن قيام النيابة العامة بالتحقيق في الحادث".

وأضاف: "المجلس يتابع الحادث منذ اللحظة الأولى حيث قام النائب محمد أبوالعنين وكيل المجلس والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل ونواب محافظة سوهاج بزيارة المصابين وتفقد موقع الحادث".

وقال رئيس المجلس إن "الحادثة فاجعة"، متابعا بأنه "ليس من المصلحة العامة وجود أي تعارض بين لجان التحقيقات المختصة".

وشدد جبالي على أنه "سيتم إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات".

وتصادم ظهر الجمعة الماضية، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".