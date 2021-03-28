غريفيث: ناقشت مع هادي جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وأضاف غريفيث، عبر تويتر، أنهما "ناقشا الجهود المبذولة للتوصّل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية".

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وأشار المبعوث الأممي إلى "لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ناقش معه الجهود القائمة الرامية إلى استئناف العملية السياسية في اليمن".

وشدّد غريفيث على "أهمية اغتنام الزخم الحالي لتحقيق السلام الذي يدعمه المجتمع الدولي".

والجمعة الماضية، عقد غريفيث في مسقط، اجتماعاً مع رئيس وفد جماعة "أنصار الله" المفاوض محمد عبد السلام، قال إنه "ناقش الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام".

وشهدت العاصمة العُمانية مسقط، مؤخراً، تحركات أممية بشأن حلحلة الأزمة اليمنية، زامنتها مساعٍ أمريكية قادها المبعوث الأمريكي لليمن الذي وصل إلى عُمان لدعم جهود المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.