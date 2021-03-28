اخبار الخليج

تونس تعلن تطعيم 44 ألفا و311 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تطعيم 44 ألفا و311 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد أن 44 ألفا و311 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم ال(15) من بدء الحملة الوطنية للتطعيم.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس السبت بلغ 5 آلاف و 458 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.
وأضاف البيان أن عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس السبت 736 ألفا و528 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة أن الأولوية في حملة التطعيم تشمل الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة شهدت مشاركة منظمات من المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، مثمنة تلك المساهمة في دعم مجهودات الإطار الطبي القائم على حملات التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا