شرطة دبي تكرم شُرطيين استجابا لبلاغ سرقة وقبضا على السارق في أقل من ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بناءً على توجيهات اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، كرم العقيد راشد الشحي نائب مدير مركز شرطة بردبي، بحضور العقيد عبد المنعم عبد الرحمن محمد، رئيس قسم الشؤون الإدارية، الشرطي سالم عبد الله البلوشي، والشرطي أول أحمد منصور سمندر، لسرعة استجابتهما مع بلاغ سرقة، وتمكنهما من إلقاء القبض على السارق في أقل من ساعة على ارتكابه للجريمة.



وفاجأ العقيد راشد الشحي الشرطيين بتكريمهما في مكان وقوع جريمة السرقة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود عناصرها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، مُشيداً بجهود الشرطيين الكبيرة في سرعة الاستجابة مع البلاغ وحرفيتهما في ضبط السارق.

وحول تفاصيل السرقة، أكد العقيد راشد الشحي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً من رجل أوروبي يفيد قيام أحد الأشخاص بسرقة مُقتنيات ثمينة كان يضعها على دراجته النارية، وذلك بعد دخوله إلى أحد المحال التجارية في منطقة القوز الصناعية.

وأشار العقيد الشحي إلى أن الشرطيين استجابا للبلاغ على الفور وانطلقا نحو مكان الواقعة ثم استمعا لإفادة المجني عليه والشهود، وأطلعا على تسجيل كاميرا مراقبة في المكان مكنتهما من التعرف على هوية السارق الهارب.

وأضاف" أن الشرطيين باشرا بتمشيط المنطقة القريبة من مكان الواقعة بعد التعرف على هوية السارق إلى أن شاهداه وتمكنا من إلقاء القبض عليه"، مؤكداً أن أدائهما المهني والحرفي وسرعة تصرفهما مثال يُحتذى في العمل الشرطي.

وبدوره، عبر الأوروبي الذي يقيم في دبي منذ العام 1999، في رسالة وجهها إلى القيادة العامة لشرطة دبي عن شكره لعنصري الشرطة على سرعة الاستجابة مع بلاغه وضبط السارق.