أصوات استغاثة لحظة اصطدام السفينة بجدار قناة السويس... حقيقة فيديو حصد آلاف المشاهدات

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو ادعوا فيها أنها للحظات جنوح السفينة في قناة السويس المصرية.

ويظهر في الفيديو الذي تداولته الكثير من الحسابات على "تويتر" توقف سفينة بشكل جانبي وقيام سفينة قطر بجرها لتتجنب الاصطدام.

ومن الجهة الأخرى تظهر سفينة عملاقة تتقدم باتجاه السفينة الضخمة المتوقفة حيث تصطدم مقدمتها بالسفينة المتوقفة دون ظهور أي أعراض لدمار أو غيرها.

وادعت الكثير من الحسابات أن السفينة التي تظهر في الفيديو هي الناقلة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس، لكن التدقيق في حقيقة الفيديو والبحث عن مصدره الأساسي يظهر عكس ذلك.

ويظهر الفيديو في البحث عن طريق "غوغل" في عام 2019، حيث تم تصوير مشاهد طويلة للحادثة ويعود لحادثة تصادم سفينتين في قناة السويس في عام 2018.

ونشرت قناة "الجزيرة" في عام 2018 مشاهد حصرية لتصادم سفينة نقل الحاويات "أورفيوس" بسفينة "بانامكس إلكساندر" بتاريخ أغسطس/ آب من عام 2018.

وبدوره، كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن توجيه جديد من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.



Suez Canal Authority

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداهلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس بشكل يومي"، مؤكدًا أنه "يتواصل معه تليفونيا أكثر من مرة على مدار اليوم".

وأضاف ربيع، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتجهيز للسيناريو الثالث لحل الأزمة وعدم الانتظار لفشل السيناريوهين الأول والثاني، والتجهيز وإحضار المعدات والأدوات، بحيث أنه في حالة الحاجة له لا نطيل فترة جلب السفن التي ستخلي الحمولة".

وكانت هيئة قناة السويس، قالت في وقت سابق اليوم، إن "أعمال التكريك والشد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة، التي تسد القناة، ستستمر في توقيتات تتلائم مع المد والجذر واتجاه الرياح". وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن "الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا".