تطور جديد في مسار تصنيع لقاح كورونا بمصر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة من السفير الصيني، بحسب بيان صادر عن الوزارة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.

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وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الاتصال تناول استعداد دولة الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا كهدية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة ناقشت مع السفير سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "سينوفارم" الصينية لشراء كميات من جرعات لقاحات فيروس كورونا، واستقبالها أيضا خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين أنه سيتم إرسال وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.

يذكر أن الوزيرة شهدت في الأسابيع الماضية مراسم توقيع استلام 600 ألف جرعة من لقاحات كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، والتي وصلت على دفعتين إلى مطار القاهرة الدولي كهدية من الصين لمصر.