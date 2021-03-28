البحرين تعرض مساعدة مصر لإنهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة -سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة خارجية البحرين فقد أجرى الوزير عبد اللطيف الزياني اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلاله "وقوف مملكة البحرين بكل إمكانياتها مع الشقيقة مصر واستعدادها التام للمساهمة في جهود إنهاء هذه الأزمة [جنوح السفينة بقناة السويس]".

وأشاد الزياني "بالجهود الحثيثة المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة في مصر في التعامل مع سفينة الشحن الجانحة في قناة السويس"، معربًا عن "ثقة مملكة البحرين في قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة الطارئة بما تملكه من خبرات فنية متميزة وإمكانات كبيرة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، عن توجيه جديد من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداهلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس بشكل يومي"، مؤكدًا أنه "يتواصل معه تليفونيا أكثر من مرة على مدار اليوم".

وأضاف ربيع، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتجهيز للسيناريو الثالث لحل الأزمة وعدم الانتظار لفشل السيناريوهين الأول والثاني، والتجهيز وإحضار المعدات والأدوات، بحيث أنه في حالة الحاجة له لا نطيل فترة جلب السفن التي ستخلي الحمولة".