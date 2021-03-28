الأولى من نوعها... الإمارات تبعث برسالة إلى إسرائيل... ما مضمونها؟

دبي - محمود عبدالرازق - وتقضي رسالة الإمارات بتهنئة إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي يحل هذه الأيام، حيث بعثت بـ"أطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".

وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر":

الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم.

وعلى الفور، علق الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا".

وغالبا ما ترفق التغريدات الخاصة بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، بالرموز التعبيرية للعلمين، الإماراتي والإسرائيلي، بجانب بعضهما البعض.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها، أمس السبت، قالت فيها:

لأول مرة: موظفو السفارة الإسرائيلية في الإمارات يحتفلون بعيد الفصح اليهودي.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.