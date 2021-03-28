الكويت تعلق على حدث أصبح يتكرر بشكل مستمر في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها لقيام جماعة أنصار الله اليمنية باستهداف مناطق في السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

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وأطلقت "أنصار الله" طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكدت الخارجية الكويتية أن هجمات "أنصار الله" الإرهابية مستمرة ووتيرتها تؤكد الحاجة إلى تحرك دولي حاسم لردعها.

وطالبت الكويت بتقويض جهود حل الأزمة اليمنية في إطار المبادرة التي أعلنت عنها السعودية مؤخرا.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مداخلة له، على قناة "المسيرة"، إن "العام السابع من العدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، وأن عملية اليوم الوطني للصمود لن تكون سوى تدشينٍ للعام السابع في حال لم يتوقف العدوان ويُرفع الحصار".

ولفت يحيى سريع، إلى أن "اليمن اليوم يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجزيرة العربية، من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع التي يمتلكها"، مؤكداً أنه "لا يوجد مقارنة بين القوة الصاروخية اليمنية قبل العدوان واليوم".

وأوضح أن "العدوان استهدف مخازن الصواريخ البالستية حسب المعلومات المتوفرة لديه"، لافتاً بقوله: "لكنه فوجئ بعدم اعتماد اليمن على ما كان لديه من مخزون وانتقاله إلى مرحلة التصنيع".